إصابة مسعفين إثر قصف إسرائيلي لسيارة إسعاف جنوب لبنان

أصيب مسعفون إثر قصف إسرائيلي لسيارة إسعاف جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وشنّ طيران الاحتلال غارات على منطقة اللبونة، في وقت سابق، وعيتا الشعب، وأطراف بلدة رامية، وبين بلدتي كفر حمام والهبارية، ومحيط جل العلام بين بلدتي علما الشعب والناقورة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدات الضهيرة، ورامية، وعيتا الشعب، ووطى الخيام، وكفر كلا، والعديسة، وتلة العويضة بين كفر كلا والعديسة، ودير ميماس، وبلدة حولا، كما استهدف القصف مركبة ومنزلا خاليا وسط كفر كلا دون وقوع إصابات.