رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«وفا»: تجدد غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان 

كتب:

كريم روماني
03:18 م | السبت 04 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بتجددت الغارات الإسرائيلية، اليوم السبت، على عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

وشنّ طيران الاحتلال غارات على منطقة اللبونة، وعيتا الشعب، وأطراف بلدة رامية، وبين بلدتي كفر حمام والهبارية، ومحيط جل العلام بين بلدتي علما الشعب والناقورة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدات الضهيرة، ورامية، وعيتا الشعب، ووطى الخيام، وكفر كلا، والعديسة، وتلة العويضة بين كفر كلا والعديسة، ودير ميماس، وبلدة حولا، كما استهدف القصف مركبة ومنزلا خاليا وسط كفر كلا دون وقوع إصابات.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة بـ4 صواريخ

بطريرك أنطاكية يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

«الصحة الفلسطينية»: 9488 شهيدا بينهم 3900 طفل منذ بدء قصف الاحتلال الإسرائيلي

سلطنة عمان تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة في غزة
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.