«وفا»: تجدد غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان 

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بتجددت الغارات الإسرائيلية، اليوم السبت، على عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

وشنّ طيران الاحتلال غارات على منطقة اللبونة، وعيتا الشعب، وأطراف بلدة رامية، وبين بلدتي كفر حمام والهبارية، ومحيط جل العلام بين بلدتي علما الشعب والناقورة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدات الضهيرة، ورامية، وعيتا الشعب، ووطى الخيام، وكفر كلا، والعديسة، وتلة العويضة بين كفر كلا والعديسة، ودير ميماس، وبلدة حولا، كما استهدف القصف مركبة ومنزلا خاليا وسط كفر كلا دون وقوع إصابات.