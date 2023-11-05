فوز عملة ذهبية من العصر الإسلامي بقطعة الشهر في المتحف اليوناني بالإسكندرية

أعلن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، القطعة الفائزة بلقب «قطعة شهر نوفمبر 2023»، والتي تمثلت في عملة فئة دينار مضاعف ذهبي من دولة الموحدين عليها اسم «الله»، لحصولها على أعلى الأصوات في الاستفتاء الذي أجراه المتحف قبل أيام تحت عنوان «أنت من تقرر»، وهو أول استفتاء يجريه المتحف بعد إعادة فتحه.

وقالت الدكتورة ولاء مصطفى، مدير المتحف، إن القطعة الفائزة حصلت على أعلى نسبة تصويت، وهي إحدى القطع المتميزة التي ترجع للعصر الإسلامي ضمن مقتنيات المتحف اليوناني الروماني.

عملة فئة دينار مضاعف ذهبي

وأوضحت مدير المتحف اليوناني في بيان اليوم، أن القطعة عبارة عملة فئة دينار مضاعف ذهبي من دولة الموحدين يظهر على كل من الوجهين مربع داخل دائرة، تتلامس أركان المربع الأربعة مع محيط الدائرة مكونة أربع مساحات نقشت عليها بالخط الكوفي العبارات الكتابية الهاشمية أما الكتابات المركزية فنقشت داخل المربع.

تفاصيل القطعة الفائزة في استفتاء المتحف اليوناني الروماني

وأشارت إلى أن القطعة الفائزة تعود إلى العصر الإسلامي، دولة الموحدين بالمغرب «السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور، حكم 1184م: 1199م. – 580هـ.: 595هـ»، وعلى وجه العملة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. والحمد لله وحده.. لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. المهدي إمام الأمة، والهامش وإلهكم إله واحد.. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.. وما بكم من نعمة فمن الله.. وما توفيقي إلا بالله، أما على ظهر العملة المركز القائم بأمر الله الخليفة.. أبومحمد عبدالمؤمن.. بن على أمير المؤمنين.. أمير المؤمنين أبويعقوب.. يوسف بن أمير المؤمنين. الهامش: أمير المؤمنين.. أبويوسف يعقوب.. بن أمير المؤمنين».

اليوم العالمي للفنون الإسلامية

وأكدت أن الفنون التي اشتهرت بها بلاد المسلمين تنوعت فمنها فن الخزف، وصناعة الزجاج، والنسيج والسجاد، والعمارة، والزخرفة الخشبية، وغيرها من الفنون، أما أهمها فن الخط العربي الذي تنوع بدوره إلى عدة أنواع منها الخط الأندلسي، والكوفي، والنسخ، والرقعة، والديواني، ولذلك جاء الاستفتاء هذا الشهر بمناسبة اليوم العالمي للفنون الإسلامية.