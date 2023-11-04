محافظ مطروح: إنشاء مقر خاص لطلاب المعهد الفني الصحي للدراسة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة إنشاء المعهد الفني الصحي لخدمة طلاب المحافظة، من جميع المدن الذين يدرسون للعام الأول بالمعهد في مقر مكتبة مصر العامة، مما يساهم في تخريج دفعات لخدمة المستشفيات، من فنيين إحصاء وفنيين أشعة في ظل العجز في الكوادر الفنية بقطاع الصحة بمطروح.

محافظ مطروح يتابع طلاب المعهد الفني الصحي

وتابع محافظ مطروح، اليوم السبت، خلال مروره على طلاب المعهد الفني الصحي بمطروح الذي يعقد محاضرات طلابه بقاعات مكتبة مصر العامة بمطروح، وشدد على تيسير العقبات لتحقيق مزيد من الاستيعاب والتحصيل العلمي للطلاب.

650 طالبا وطالبة في المعهد الفني

وأوضح محافظ مطروح أنه تيسيرا على الأهالي والطلاب جرى إلحاق طلاب المعهد الفني الصحي بمطروح هذا العام، بقاعات مكتبة مصر العامة لتجنبهم مشقة السفر خارج المحافظة مع الإسراع في إقامة معهد جديد.