محافظ مطروح يفتتح مدرسة القلب الكبير.. تخدم 15 نجعا في قرية الزيات

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مدرسة القلب الكبير خلال زيارته قرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح، وتابع عدد من التجمعات التابعة لها، ذلك جولة ميدانية لمتابعة توفير مزيد من الخدمات والتواصل مع المواطنين لتلبية المزيد من احتياجاتهم.

توزيع حقائب علي تلاميذ المدرسة

وبدأ محافظ مطروح جولته الميدانية بقرية الزيات بتفقد مدرسة القلب الكبير للتعليم الأساسي بالقرية للاطمئنان على سير العملية التعليمية واهداء تلاميذ المدرسة حقائب وأدوات مدرسية كذلك الاطمئنان على مستوى الطلاب موجها بأهمية التواصل والتفاعل ومناقشة الطلاب لمنحهم الثقة في التجاوب مع المعلم وتحقيق الفهم والإدراك، مشيداً بالمدرسة الجديدة بدلاً من مدرسة الفصل الواحد لاستيعاب عدد أكبر من طلاب التجمعات المحيطة، كما تفقد معمل الحاسب الآلي والمكتبة والأنشطة وغيرها، مشيدا بما يتوفر بالمدرسة من إمكانيات تربوية وتعليمية حديثة ومتطورة.

تعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة القلب الكبير الإماراتية

وأوضح محافظ مطروح أن مدرسة القلب الكبير يأتى انشائها في إطار توفير وإتاحة التعليم للمناطق النائية شرق مدينة مرسى مطروح والمحرومة ودعم المشروعات التعليمية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في تطوير المنظومة التعليمية وذلك التعاون بين محافظة مطروح ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة القلب الكبير الإماراتية لتحقيق تنمية الإنسان والنهوض بمستواه التعليمي، وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وذلك على مساحة 2500 م2 لتضم 11 فصلا تعليمياً لتضم أبناء التجمعات المحيطة منها 2 فصل لمرحلة الحضانة و6 فصول للمرحلة الابتدائية و3 فصول للمرحلة الإعدادية وتضم عددا من القاعات منها قاعة متعددة الأغراض ومعمل مطور وحاسب آلي والانترنت ومكتبة وتجهيزات تكنولوجية والملاعب ومنطقة مخصصة لألعاب رياض الأطفال ومكاتب إدارية وخزان مياه أرضي سعة 13 م3 وخزان علوى 12 م3.

مدرسة تخدم 15 نجعا في الصحراء

ولفت محافظ مطروح إلى أن المدرسة تخدم أطفال قرية الزيات وعدد 15 نجعا محيطا، وهى منطقة محرومة من خدمات التعليم، وتتيح فرصاً تعليمية لعدد 450 طفلاً وتتيح المدرسة فرص تعليمية للأطفال من مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتم تجهيز المدرسة بأحدث الوسائل التكنولوجية والأثاث لخدمة العملية التعليمية وبما يساعد على تقديم عملية التعلم بجودة عالية.