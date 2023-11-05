حاتم صلاح عن مسلسل «على باب العمارة»: ردود الفعل أسعدتني

وجه الفنان حاتم صلاح الشكر للجمهور، بعد ردود الفعل التي تلقاها عن مسلسله الجديد «على باب العمارة»، والذي يعرض عبر منصة watch it.

حاتم صلاح يتحدث عن مسلسل على باب العمارة

وقال الفنان حاتم صلاح من خلال منشور عبر صفحته الخاصة «فيسبوك»: «الحقيقة تابعت كل ردود الفعل التي أسعدتني من كل قلبي على مسلسل على باب العمارة، لقيت ناس بتشكر في اللهجة الصعيدي المظبوطة».

وحرص حاتم صلاح على توجيه الشكر لمصحح اللهجة محمد عبد النبي الهواري، قائلا:«الحقيقأ أنا عاوز أشكر الأستاذ الجميل والكبير عم عبدالنبي الهواري.. اللي الحقيقة مكنش ليه بس دور في تصحيح اللهجة بس لا كان ليه دور كبير في تمثيل الشخصية نفسها ومذاكرتها.. وكان من أهم الناس بالنسبالي في التجربة دي.. وطبعا كمان أشكر محمد عبدالنبي الهواري».