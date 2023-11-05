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سقوط مسيرة إسرائيلية بصاروخ في جنوب لبنان

كتب:

هانى حسن
01:04 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بسقوط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو جنوبي لبنان، موضحة أن عدة مناطق تتعرض إلى قصف مدفعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالموازاة مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على طول المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان.

غارات مكثفة ليلا 

وتعرضت المناطق الواقعة بين العباسية والغجر، وعلى أطراف حلتا وكفرشوبا، لغارات إسرائيلية مكثفة ليلا.

وأعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم، استهداف موقع جنود إسرائيليين داخل منزل في مستوطنة المطلة، لترد إسرائيل عقب ذلك بقصف مدفعي على كفركلا وتلة الحمامص.

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بقلم هانى حسن