سقوط مسيرة إسرائيلية بصاروخ في جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بسقوط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو جنوبي لبنان، موضحة أن عدة مناطق تتعرض إلى قصف مدفعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالموازاة مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على طول المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان.

غارات مكثفة ليلا

وتعرضت المناطق الواقعة بين العباسية والغجر، وعلى أطراف حلتا وكفرشوبا، لغارات إسرائيلية مكثفة ليلا.

وأعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم، استهداف موقع جنود إسرائيليين داخل منزل في مستوطنة المطلة، لترد إسرائيل عقب ذلك بقصف مدفعي على كفركلا وتلة الحمامص.