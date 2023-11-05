المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات يجدد اعتماده الدولي الثامن والعشرين

أعلن الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تجديد اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية «كيوكاب» من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS، وذلك للعام الثامن والعشرون على التوالي.

منظومة الرقابة على الأغذية

تم اعتماد المعمل من خلال الخبراء التابعين لهيئة FINAS عبر منصة الإنترنت، إذ عملوا على فحص وتدقيق نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل. وقد اجتاز المعمل تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز.

اعتماد مركز التدريب

جاء تجديد الاعتماد في إطار جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وحماية المستهلك المصري. ويُعد المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله، ويعتبر من أوائل المعامل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.