حملات مكثفة لرفع المخلفات وحاويات القمامة من شوارع بيلا في كفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة وقراها، وذلك في إطار الاهتمام الجيد بحالة النظافة والتجميل، والمرور المستمر على الأماكن المخصصة لتجميع القمامة، والتراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين.

حملات نظافة وتجميل في مدينة بيلا

وكلّف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، نوابه ورؤساء القري، بمواصلة حملات النظافة والتجميل والصيانة، ورفع القمامة، وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية، للحفاظ على البيئة من التلوث، وعدم انتشار الأمراض والأوبئة، ورفع كفاءة منظومة النظافة.

ونفذ مجلس مدينة بيلا، حملة نظافة ورفع حاويات القمامة وتفريغها من شوارع وأحياء المدينة، بالتنسيق مع مسئولي ومشرفي قطاع النظافة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية، وتم رفع جميع مخلفات وتراكمات القمامة ونقلها للمقلب العمومي، حفاظا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض، واستكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي تقوم بها المدينة للحفاظ علي المظهر الجمالي الحضاري للمدينة.

كفاءة أعمدة الإنارة

كما نفذت الوحدات المحلية لمركز بيلا، عدة حملات للنظافة تحت إشراف رؤساء القري، لرفع المخلفات والأتربة من نقاط التجميع ومنع تراكمات القمامة بالشوارع، فضلاً عن استكمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة ببعض القري، إضافة إلى شنّ حملات للتأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها في عدد من القرى.