مصرع سيدة و3 من أبنائها في حريق شقة بالطالبية

لقت ربة منزل مصرعها و3 من أبنائها، وأصيب زوجها بحروق من الدرجة الثانية في نشوب حريق بشقتهم، ونقلت الجثامين والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم ووفاة ربة منزل وأبنائها وإصابة زوجها، وأمر العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية، المقدم أحمد فاروق، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وتبين من الفحص نشوب حريق في شقة دوبلكس ومصرع ربة منزل و3 من أبنائها بالاختناق، بينما أصيب زوجها 40 سنة بحروق من الدرجة الثانية، وأخمد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونُقلت الجثامين والمصاب إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.