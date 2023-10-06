مصرع ربة منزل وإصابة شقيقتها صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق بالهرم

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت شقيقتها في حادث تصادم بالهرم، وجرى نقل الجثمان والمصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفية ومصابة بدائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق

وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة يقودها شخص 40 سنة اصطدم بربة منزل 50 سنة «متوفية» وشقيقتها 46 سنة مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم أثناء عبورهما الطريق، جرى التحفظ على السيارة وقائدها، وجرى نقل المتوفية والمصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.