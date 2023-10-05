مصرع ربة منزل وإصابة أخرى سقط عليهما سقف غرفة بمنزل في العمرانية

لقيت ربة منزل مصرعها بينما أصيبت أخرى بإصابات خطيرة بعد أن سقط سقف عليهما في العمرانية، ورجى نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بسقوط سقف غرفة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من ربة منزل مقيمة بشارع مستشفى الصدر بسقوط جزء من سقف غرفة نوم على جارتها مما أدى إلى وفاة ربة منزل وإصابة أخرى بإصابات خطيرة، في أثناء نومهما.

وجرى انتقال حي العمرانية إلى المنزل، وقرر إخلاء العقار لحين حضور لجنة هندسية، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العقيد سامح بدوي مفتش مباحث العمرانية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.