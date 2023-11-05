مصرع عامل في ورشة بأبو النمرس.. سقط عليه جسم صلب

لقى عامل مصرعه بعد أن سقط عليه جسم صلب أثناء عمله فى ورشة بدائرة القسم ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى الحوامدية بوصول عامل ٢٥ سنة متوفى اثر سقوط جسم صلب عليه ، على الفور انتقل المقدم مصطفى المهدى رئيس مباحث ابو النمرس والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وبالانتقال تم التقابل مع عامل بالورشة والذى أفاد أثناء قيام المتوفى صحبته بأعمال صيانه خاصة بالمعدات الثقيله داخل الورشة انفلت الخرطوم الهيدروليك الخاص بمادة مان ليفت الخاصة بأعمال الكبارى وسقوطها عليه ووفاته فى الحال ، وبسؤال العمال شهود الواقعة ايدوا ما جاء بالفحص ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم مصطفى المهدى رئيس المباحث إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن