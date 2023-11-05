إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشيخ زايد

اصيب ٣ أشخاص فى حادث تصادم بالشيخ زايد ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة القسم ، على الفور انتقل المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث الشيخ زايد والرائد حسام عبد المنصف معاون اول المباحث والقوة المرافقة لهما وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكى يقودها طالب وبصحبته ٢ من اصدقائه ، انفجر الإطار الامامى للسيارة مما أدى إلى انقلابها وإصابة مستقليها باصابات خطيرة ولا يمكن استجوابهما ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات