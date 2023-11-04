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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بكرداسة

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:12 م | السبت 04 نوفمبر 2023
حادث تصادم - أرشيفية

حادث تصادم - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بدائرة القسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة العامة التحقيقات.

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدم به ميكروباص قيادة سائق مما اسفر عن إصابة 5 أشخاص يستقلون الميكروباص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلاقى العلاج، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز