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إصابة عامل في حادث تصادم على طريق الواحات

كتب:

 جيهان عبد العزيز
08:58 م | السبت 04 نوفمبر 2023
حادث تصادم- أرشيفية

حادث تصادم- أرشيفية

أصيب عامل في حادث تصادم بطريق الواحات، وتم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي النجدة بلاغ بوقوع حادث تصادم ومصاب بطريق الواحات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين أنه خلال سير عامل مصاب بكسر بالساعد الأيمن بالطريق اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها طالب 20 سنة، ما أدى إلى إصابته، وتم نقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة الملاكي وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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