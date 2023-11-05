5 معلومات عن بديل موديست المحتمل بالأهلي.. مفاجأة في تاريخ الإصابات

بدأ الأهلي الرحلة الأكثر إحباطًا؛ يبحث خلالها عن بديل لأحدث صفقاته، التي عبرت القلعة الحمراء لحمل لواء إنقاذ هجوم الأهلي، بعد معاناة طويلة على مدار مواسم عدة، ليضع أخيرًا السويسري مارسيل كولر آماله على المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لإنهاء نزيف الفرص المهدرة على مدار الفترة المنقضية.

معلومات عن بديل أنتوني موديست المحتمل في الأهلي

بعد ما يقارب الشهرين، ظهرت بوادر فشل أحدث صفقات الأهلي أنتوني موديست بابتعاده عن التسجيل خلال الدقائق التي حصل عليها، وفقًا لرؤية مدربه السويسري مارسيل كولر، ورغم إصرار الأخير على إشراكه، من أجل الانسجام سريعًا وحصد نتاج هذا التأقلم، إلا أنه يبدو وكأنه لا ينتظر الفرصة أو يسعى لها من الأساس.

سرعان ما بدأت الأسماء البديلة توضع على طاولة الأهلي، في محاولة لتصحيح خطأ الاعتماد على موديست رغم الأداء المتواضع، ليتصدر الأنجولي مابولولو قائمة البدائل، بعدما سيطر على ترتيب هدافي الدوري في الوقت الحالي، بحسب الإعلامي محمد شبانة.

تاريخ إصابات مابولولو على مدار مسيرته

الأنجولي مابولولو، صاحب الـ31 عامًا، يعد الأكثر تأثيرًا على المستوى الهجومي منذ بداية الموسم، باعتباره يملك قوة هجومية وتهديفية استثنائية، جعلته يتخطى جميع مهاجمي المسابقة المحلية، ويرصد التقرير معلومات عن مسيرته بالكامل.

من المفاجآت الاستثنائية التي يملكها مابولولو طوال مسيرته، ابتعاده بشكل شبه كامل عن الإصابات المؤثرة، ما يجعله لائق بدنيًا في معظم الأوقات وجاهز للمشاركة في أي وقت، خاصة أنه لا يعد عنصرًا أساسيًا في قوائم منتخب أنجولا، لذلك يبتعد عن ضغط المباريات التي تسهم بشكل مباشر في الإصابات، بحسب موقع الاحصائيات العالمي «ترانسفير ماركت».

مابولولو يحتل صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز، إذ سجل 6 أهداف خلال مشاركته في 5 مباريات، وخلفه مصطفى زيكو لاعب زد، مناصفة مع أحمد بلحاج لاعب الجونة، بـ5 أهداف لكل منهما.

من هو مابولولو؟

الاسم: مابولولو

العمر: 31 عامًا.

الطول: 1.78.

الجنسية: أنجولي.

المركز: مهاجم.

النادي الحالي: الاتحاد السكندري.

أندية سابقة: بيترو لواندا.

مشاركاته هذا الموسم: 5

أهدافه هذا الموسم: 6 تمريرات.

مبارياته مع المنتخب: 13.

أهدافه مع المنتخب: هدف وحيد.

أهدافه على مدار مسيرته: 51 (3)