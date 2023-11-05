نجاح إنتاج أول كميات من الغاز الطبيعي من بئر ED2-X شرق دمنهور

كشفت شركة «فينترسال دِيا» الأوروبية عن نجاحها بالتعاون مع شركائها في إنتاج أول كميّات من الغاز من بئر ED2-X، الواقعة في كتلة شرق دمنهور بمنطقة دلتا النيل البرية.

ويتمثل الشركاء في المشروع فينترسال دِيا وشريكتاها «كيرون إنرجي» Cheiron Energy، و«آي إن إيه» INA ، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إذ باشروا بالتنقيب في شرق دمنهور عام 2021، ثمّ أعلنوا اكتشافهم للغاز في البئر الاستكشافيّة ED2-X في شهر يناير من العام الجاري 2023.

تسريع عملية ربط البئر مع المنشآت

وأتاح موقع البئر قرب البنية التحتية الحاليّة في دسوق، تسريع عملية ربط البئر مع المنشآت الموجودة هناك وبدء الإنتاج، إذ تقول دون سامرز، المدير التنفيذي للعمليات في شركة فينترسال دِيا وعضو مجلس الإدارة المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «دخول هذه البئر في طور الإنتاج بأمان وكفاءة، يمكّننا من توفير كميات إضافية من الطاقة في مصر».

وتقع البئر ED2-X على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات من حقل دسوق، حيث تنتج فينترسال دِيا وإيجاس الغاز الطبيعي في مشروعهما المشترك «ديسوكو»، وجرى ربط البئر بالمنشآت الأخرى الموجودة في دسوق خلال شهرين، ويبلغ إنتاج هذه البئر نحو 10 مليون قدم مكعّبة قياسيّة من الغاز يومياً.

وقال سامح صبري، نائب أول للرئيس ومدير عام فينترسال دِيا مصر: «نحن ملتزمون بالحفاظ على مستويات الإنتاج، وفي الوقت ذاته ماضون في تنفيذ برامج خفض الانبعاثات في مصر، ومن خلال وصولنا إلى مستوى الصِّفر في عمليات الحَرْق الروتيني في مشروع ديسوكو المشترك، وحاليا مع بدء إنتاج الغاز لأول مرّة من بئر ED2-X في شرق دمنهور، فإننا نحقق كلا الأمرين في آن معاً».

معلومات عن شركة فينترسال

يُذكر أن شركة فينترسال دِيا تنتج الغاز الطبيعي في مصر منذ عام 1983، وتنشط حاليا في امتياز دسوق بمنطقة دلتا النيل البرِّيّة، وكذلك في منطقة غرب دلتا النيل البحريّة وشمال غرب أبو قير.