وكيل «البترول»: زيادة إنتاج مصر من الغاز بعد الاكتشافات الجديدة

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، ومشاركة رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلا اللجنة، نتائج الاتفاقيات والاستثمارات البترولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز خلال السنوات الثلاثة الماضية، وطالبت اللجنة أمس ممثلي وزارة البترول بعرض نتائج الاتفاقات التي وافقت عليها اللجنة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع عدد من الشركات وعرض ما تحقق من اكتشافات.

واستعرض سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات بوزارة البترول، نشاط البحث والاستكشاف والتنقيب خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وما نتج من اكتشافات جديدة عن الاتفاقيات والاستثمارات.

وقال «رسلان»، إن عدد الآبار التي جرى حفرها خلال المدة 298 بئرا نتج عنها 142 كشفا بتروليا خلال 3 سنوات؛ منها 30% آبار زيت والباقي غاز، والاكتشافات الجديدة منه تتراوح بين 65 و70%.

وتابع أن العام الجاري شهد حفر 112 بئرا، وجرى النجاح في كشف 42 بئرا أضافت 70 ألف برميل بترول يوميا في الإنتاج المصري.

وأشار إلى أن هناك استثمارات استكشافية بقيمة 2 مليار دولار سنويا بإجمالي استثمارات 8 مليارات دولار.

وأضاف أن إنتاج مصر من البترول تزايد إلى 500 ألف برميل يوميا و300 مليون برميل سنويا وخلال 5 سنوات ستصل إلى واحد ونصف مليار برميل إنتاج من الصحراء الغربية، لافتا إلى أن الاكتشافات الجديدة أضافت إلى الاحتياطي 168 مليون برميل زيت و3 تريليونات قدم مكعب من الغاز.

وأعلن رسلان عن 7 مزايدات جديدة مع شركات عالمية خلال 3 سنوات، و4 في العام الجاري فقط للبحث والتنقيب عن البترول.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله على 4 اتفاقيات للتنقيب عن البترول بعدد من مناطق الجمهورية؛ إذ وافقت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الملاحة البحرية، بخليج السويس (منطقة مجاويش البحرية).

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع) كما وافقت على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.

ووافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول؛ للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس.