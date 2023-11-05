تفاصيل تعاون وزارة النقل مع شركات عالمية لتوفير العملة الصعبة

أكد وزير النقل، أنّ معرض النقل الذكي، حقق نجاحًا كبيرًا خلال الدورات الأربع السابقة، مما شكّل دافعاً قويا لإقامة المعرض سنويًا، لاستعراض ومواكبة التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل، حيث يعتبر المعرض منصة عالمية تشارك فيه وزارات النقل وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات النقل وسفراء الدول العربية والأفريقية والمؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية.

وأضاف: «تُعقد الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر» انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية».

وأكد أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالعمل علي توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، حيث تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية، للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج.

التنمية المستدامة للدولة

وأوضح أنّ رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع، لتبرز المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، والمساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والمكاني، والمساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية، بما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.

وأكد أنه لتنفيذ هذه الرؤية، وُضعت مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة، من أهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كذلك التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص -EPC+F - PPP)، وكذلك التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز، وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالمواني البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق.

تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل

ونوه إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - المواني البحرية - المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة مـن (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

- في مجال الطرق والكباري: إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة و34 محورا جديدا على النيل و1000 كوبري علوي ونفق جديد.

- في مجال السكك الحديدية: تطوير عناصر شبكة السكك الحديدية الحالية باجمالي أطوال 10 آلاف كم (الوحدات المتحركة – البنية الاساسية – تطوير نظام الإشارات – تطوير الورش – تنمية العنصر البشري)، بهدف نقل مليوني راكب يومياً و13 مليون طن بضائع سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2000 كم .

مترو الأنفاق والجر الكهربائي

- في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي: استكمال تنفيذ شبكة مترو الأنفاق بإجمالي أطوال 210 كم واستكمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول إجمالي 105 كم، وتنفيذ خطي المونوريل شرق وغرب النيل بإجمالي اطوال 100 كم .

- في مجال النقل البحري: تنفيذ أرصفة جديدة بالمواني بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتستوعب 400 مليون طن سنويا و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا.

- في مجال المواني الجافة والمراكز اللوجيستية: التخطيط لإنشاء 25 ميناءً جافا ومنطقة لوجيستية وربطها بالمواني البحرية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية الحالية والشبكة القومية للطرق.

- في مجال الممرات اللوجيستية: خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات ( ممر السخنة / الإسكندرية - ممر العريش / طابا - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا /المنصورة / دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / اسوان / ابو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور ) .