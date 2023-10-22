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وظائف جديدة في وزارة النقل.. اعرف المؤهلات المطلوبة ومواعيد التقديم

كتب:

إلهام الكردوسي
09:06 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
وظائف جديدة

وظائف جديدة

أعلنت وزارة النقل تفاصيل الوظائف المتاحة بالتعاقد في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، موضحة مواعيد التقديم والشروط الخاصة بكل وظيفة.

الوظائف المطلوبة

1- بحري

2- ميكانيكي

3- كهربائي

الشروط:

مؤهل علمي أقل من المتوسط

4- فني ميكانيكي

بشرط الحصول على مؤهل فني فوق المتوسط أو المتوسط «ميكانيكا».

5- مهندس كهرباء

بشرط الحصول على مؤهل هندسي عال «شعبة القوى والآلات الكهربائية».

ألا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد مع القيد أمام نقابة المهندسين.

6- مهندس ميكانيكا:

يشترط: مؤهل هندسي عال «شعبة ميكانيكا قوى أو ميكاترونكس».

وألا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد مع القيد أمام نقابة المهندسين.

7 - ربان قاطرة أعالي البحار:

بشرط الحصول على مؤهل دراسي بحري عال.

وتشترط جميع الوظائف ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما.

المستندات المطلوبة:

- صورة التأهيل العلمي.

- شهادات خبرة معتمدة.

- الحصول على ترخيص مزاولة مهنة ساري، صادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة من مستخرج رسمي من شهادة الميلاد «كمبيوتر».

- عدد 1 صورة شخصية حديثة.

طريقة التقديم:

التقدم بطلب باسم المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة على النموذج المخصص لهذا الغرض على الإيميل التالي: jobs@rspa.gov.eg  وباليد بمقر الهيئة.

مواعيد التقديم:

حسب بوابة الوظائف الحكومية من 22 أكتوبر حتى 21 نوفمبر 2023.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي