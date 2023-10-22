وظائف جديدة في وزارة النقل.. اعرف المؤهلات المطلوبة ومواعيد التقديم
كتب:
إلهام الكردوسي
09:06 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
وظائف جديدة
أعلنت وزارة النقل تفاصيل الوظائف المتاحة بالتعاقد في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، موضحة مواعيد التقديم والشروط الخاصة بكل وظيفة.
الوظائف المطلوبة
1- بحري
2- ميكانيكي
3- كهربائي
الشروط:
مؤهل علمي أقل من المتوسط
4- فني ميكانيكي
بشرط الحصول على مؤهل فني فوق المتوسط أو المتوسط «ميكانيكا».
5- مهندس كهرباء
بشرط الحصول على مؤهل هندسي عال «شعبة القوى والآلات الكهربائية».
ألا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد مع القيد أمام نقابة المهندسين.
6- مهندس ميكانيكا:
يشترط: مؤهل هندسي عال «شعبة ميكانيكا قوى أو ميكاترونكس».
وألا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد مع القيد أمام نقابة المهندسين.
7 - ربان قاطرة أعالي البحار:
بشرط الحصول على مؤهل دراسي بحري عال.
وتشترط جميع الوظائف ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما.
المستندات المطلوبة:
- صورة التأهيل العلمي.
- شهادات خبرة معتمدة.
- الحصول على ترخيص مزاولة مهنة ساري، صادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- صورة الموقف من التجنيد.
- صورة من مستخرج رسمي من شهادة الميلاد «كمبيوتر».
- عدد 1 صورة شخصية حديثة.
طريقة التقديم:
التقدم بطلب باسم المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة على النموذج المخصص لهذا الغرض على الإيميل التالي: jobs@rspa.gov.eg وباليد بمقر الهيئة.
مواعيد التقديم:
حسب بوابة الوظائف الحكومية من 22 أكتوبر حتى 21 نوفمبر 2023.