وظائف جديدة في وزارة النقل.. اعرف المؤهلات المطلوبة ومواعيد التقديم

أعلنت وزارة النقل تفاصيل الوظائف المتاحة بالتعاقد في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، موضحة مواعيد التقديم والشروط الخاصة بكل وظيفة.

الوظائف المطلوبة

1- بحري

2- ميكانيكي

3- كهربائي

الشروط:

مؤهل علمي أقل من المتوسط

4- فني ميكانيكي

بشرط الحصول على مؤهل فني فوق المتوسط أو المتوسط «ميكانيكا».

5- مهندس كهرباء

بشرط الحصول على مؤهل هندسي عال «شعبة القوى والآلات الكهربائية».

ألا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد مع القيد أمام نقابة المهندسين.

6- مهندس ميكانيكا:

يشترط: مؤهل هندسي عال «شعبة ميكانيكا قوى أو ميكاترونكس».

وألا يقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد مع القيد أمام نقابة المهندسين.

7 - ربان قاطرة أعالي البحار:

بشرط الحصول على مؤهل دراسي بحري عال.

وتشترط جميع الوظائف ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما.

المستندات المطلوبة:

- صورة التأهيل العلمي.

- شهادات خبرة معتمدة.

- الحصول على ترخيص مزاولة مهنة ساري، صادر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة من مستخرج رسمي من شهادة الميلاد «كمبيوتر».

- عدد 1 صورة شخصية حديثة.

طريقة التقديم:

التقدم بطلب باسم المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة على النموذج المخصص لهذا الغرض على الإيميل التالي: jobs@rspa.gov.eg وباليد بمقر الهيئة.

مواعيد التقديم:

حسب بوابة الوظائف الحكومية من 22 أكتوبر حتى 21 نوفمبر 2023.