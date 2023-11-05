«النقل» تستعرض مجالات التعاون بين مصر والدول العربية والإفريقية

أكدت وزارة النقل، في تقرير لها، أن مصر تولى اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة في كل المجالات.

وأضافت أن التعاون يأتي في مقدمته قطاع النقل، ومن أهم مشروعات التعاون في مجالات النقل المختلفة:

مشروعات النقل

- طريق «القاهرة - كيب تاون» بطول 10228 كيلومترا، والذي يعتبر أطول محور بري في أفريقيا ويمر بعدد 9 دول أفريقية.

- طريق «مصر - تشاد» عبر السودان وليبيا بطول 1100 كم.

- الطريق الدولى الساحلى «بورسعيد السلوم بطول 800 كيلومتر، وامتداده حتى بني غازي في ليبيا بطول 585 كيلومترا.

- الربط السككي مع دول الجوار مع السودان من أبو سمبل حتى جمى ومنها إلى دنقلا - مع ليبيا من مطروح - السلوم حتى بنى غازى

- طريق التجارة العربى «العقبة / طابا / العريش» من خلال شركة الجسر العربي للملاحة.

- الخط الملاحي من سفاجا / الغردقة إلى ضبا شركة القاهرة للعبارات

- تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية من خلال ربط مصر بمحيطها القارى بخلق خطوط ملاحية جديدة مع دول شرق أفريقيا «جيبوتى - كينيا – تنزانيا – جنوب أفريقيا» ودول غرب أفريقيا «موريتانيا - السنغال – غانا – ساحل العاج».

- الممر الملاحي بحيرة فيكتوريا / البحر المتوسط (VICMED ) والذي يربط بين مصر والبحر المتوسط بكل الدول الحبيسة في أفريقيا.