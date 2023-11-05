تحرير 13 محضرا في حملات تموينية بالبحيرة

شنت إدارة تموين مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حملة تموينية أسفرت عن تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر لصيدلية بدون ترخيص، والتحفظ على عدد 429 صنفا من الأدوية، وجار إرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

حملات تموينية في البحيرة

وفي مركز المحمودية، تم تنفيذ حملة تموينية على محلات بيع المواد الغذائية والسوبر ماركت الكبيرة للتأكد من التزامها بالأسعار، خاصة السكر والزيت، كما تم المرور على 15 محلا، وتم عمل 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لغير الملتزمين.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمواطنين، ولتشديد الرقابة على السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.