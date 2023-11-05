106 آلاف جنيه إيرادات فيلم «الخميس اللي جاي» في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم «الخميس اللي جاي» إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ105 آلاف و940 جنيها، وحل في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، والتي يتصدر قائمة إيراداتها أفلام «فوي فوي»، و«حسن المصري»، و«وش في وش»، و«العميل صفر»، و«حسن المصري»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وسجل إجمالي إيرادات فيلم «الخميس اللي جاي»، على مدار 18 يوم عرض بالسينما، نحو 2 مليون و500 ألف جنيه، وحافظ على صدارة المراكز الثلاث الأولى منذ انطلاق عرضه بالسينما.

أبطال فيلم «الخميس اللي جاي»

فيلم «الخميس اللي جاي» بطولة بيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ومي كساب، وحسام داغر، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وليلى عزب العرب، وإيمان السيد، وعبير منير، والعمل من تأليف ورشة كتابة، وإخراج حسن صالح.

قصة فيلم الخميس الجاي

تدور قصة فيلم «الخميس اللي جاي»، خلال مجموعة من الأشخاص تصيبهم لعنة غير معروف أسبابها ولا مصدرها، وعليهم التدخل لمعرفة ماذا يحدث لهم، وحل اللغز المحير لهم، وذلك في إطار كوميدي مليئ بالتشويق.