فيلم الخميس اللي جاي يحقق مليوني جنيه إيرادات خلال 15 يوما

حقق فيلم الخميس اللي جاي، إيرادات على مدار 15 يوما عرض في السينما بنحو مليوني جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وحافظ على المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، التي يتصدرها فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج.

وحقق فيلم الخميس اللي جاي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بـ 79 ألفا و963 جنيها، وجاء بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث تضم قائمة الأفلام المعروضة حاليًا بالسينما، وفقا للأعلي إيرادات بخلاف فوي فوي، وش في وش، حسن المصري، العميل صفر.

أبطال فيلم الخميس اللي جاي

فيلم الخميس اللي جاي بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

قصة فيلم الخميس الجاي

تدور قصة فيلم الخميس اللي جاي، في إطار كوميدي تشويقي، من خلال لعنة تصيب أبطال الفيلم بسبب لغز كبير، يسعى الجميع للوقوف على تفاصيله والسر وراء قصر مهجور يصيب من يدخله بلعنة.