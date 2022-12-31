بيومي فؤاد: مثلت أول مرة في الجامعة.. ودخلت كلية فنون جميلة لإرضاء والدي

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه قضى أول 4 سنوات من حياته في منطقة «الظاهر» ثم انتقل إلى منطقة الزمالك وعاش بها حتى تزوج، والتحق بكلية فنون جميلة بناء على رغبة والده، إذ كان يتمنى أن يلتحق بأي كلية يستخدم لها مواصلات.

وأضاف «فؤاد»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «السجادة الحمراء»، المذاع عبر قناة «الأهلي»، أنه بدأ التمثيل وهو في الجامعة، وكان أول دور قدمه بمسرحية «هاملت»: «كنت عايز أقدم مسرحيات هلس وكوميدي مش لغة عربية»، كاشفًا عن أن الفنان ماجد الكدواني، كان دفعته بالجامعة.

ولفت إلى أنه كان يحب كرة القدم، ويحرص على اللعب أسبوعيا بمركز شباب الجزيرة: «كنت بحب ألعب حافي».

وأشار الفنان بيومي فؤاد، إلى إنه لم يرتبط بأي فتاة خلال فترة الجامعة، ولم يكن يهتم بهذا الأمر: «مينفعش أكون باخد مصروفي من أبويا وأروح ارتبط ببنت».

بيومي فؤاد: علاقتي بأصدقاء الجامعة مستمرة حتى الآن

وأضاف «فؤاد»، أن علاقاته بكل أصدقائه في الجامعة مستمرة حتى الآن، واصفًا المخرج خالد جلال بـ «المعلم»: «أخدت ثقة كبيرة من خالد جلال.. والثقة أهم حاجة في أي شغل».

ولفت إلى أن البعض يفسر ظهوره في كم كبير من الأعمال الفنية على أنه يريد تعويض ما فاته لأنه ظهر في سن كبيرة: «تفسير منطقي ولكنه غير حقيقي، أنا مفاتنيش حاجة لأني كنت بمثل، وظهوري الكتير حاجة من عند ربنا».