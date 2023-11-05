كل ما تريد معرفته عن منصة زاد جامعة سوهاج كلية حقوق.. ننشر الرابط

منصة زاد جامعة سوهاج كلية حقوق، تشغل الآلاف من الطلاب والطالبات، وذلك للحصول على المقررات الدراسية بصورة إلكترونية، عبر المنصة وإتاحتها لهم.

تستعرض «الوطن» منصة زاد جامعة سوهاج كلية حقوق، إذ يسمح رابط المنصة تسجيل الدخول لطلاب في جميع الفرق الدراسية، ويستطيع الطلاب الحصول على المقررات الدراسية، ومعرفة نتائج الامتحانات.

منصة زاد جامعة سوهاج كلية حقوق

ويقوم الطالب بسداد الرسوم التي قررتها الكلية ثم يتم منح الطلاب رقم سري واسم مستخدم للدخول على المنصة، لتنزيل المقررات كلية الحقوق الدراسية وتأدية الامتحانات، حيث تم رفع المقررات الدراسية.

ومن خلال منصة زاد جامعة سوهاج كلية حقوق، سيتمكن طلاب الكلية من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها جامعة سوهاج عبر منصة زاد.

منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج

ويمكن للطلاب الدخول على منصة زاد جامعة سوهاج كلية حقوق لتقديم طلبات الالتحاق بالكلية والدراسات العليا.

التسجيل في منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج

للتسجيل في منصة زاد جامعة سوهاج كلية حقوق، لجميع طلاب جميع الفرق، لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، والدراسات العليا، ينبغي عليهم جميعًا الدخول على الرابط التالي وكتابة البيانات المطلوبة:

كلية الحقوق من هنا

ولتفعيل منصة زاد التعليمية اتبع الآتي:

اكتب اسم الدخول

ادخل كلمة المرور.

اضغط على صورة البروفايل.

ويتيح لينك منصة زاد جامعة سوهاج كلية حقوق، لأعضاء هيئة التدريس في جامعة سوهاج العديد من الخدمات، يمكنهم الاستفادة منها عند الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بها عبر الإنترنت.

ومن الخدمات التي تقدمها منصة زاد لجميع كليات جامعة سوهاج، ومواعيد المحاضرات معرفة أرقام الجلوس، جداول الامتحانات، ونتائج الامتحانات.