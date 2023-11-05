رئيس جامعة سوهاج يستقبل عددا من التجارب الناجحة بعد عمليات زراعة القوقعة

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عددا من النماذج التي نجحت مستشفيات سوهاج الجامعية في إجراء عمليات زراعة قوقعة لهم، ما أدى لاستعادتهم الكلام والسمع بشكل جيد، وضمت النماذج أطفالاً تبلغ أعمارهم 12 و8 و5، وطالبة بكلية الآداب بالجامعة، وطالب بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والدكتورة أحلام عبد السلام رئيس وحدة التخاطب بالمستشفى الجامعي.

الانتهاء من قوائم الانتظار بقسم الأنف والأذن

وقال النعماني، إن قسم الأنف والأذن والحنجرة حقق إنجازا باهرا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من قوائم الانتظار، حيث تم الانتهاء من عمليات زراعة القوقعة بنسبة 100%؜، كما قامت وحدة زراعة القوقعة بإجراء أكثر من 700 عملية لعدد من الأطفال من محافظات مصر، وذلك على مدار 9 أعوام.

شكر أولياء الأمور لمتابعة الأبناء

ورحب الدكتور حسان النعماني بالطلاب والأطفال، وثمن جهود أولياء أمورهم في متابعتهم المستمرة لكي يصل أبنائهم إلى هذا المستوى المتقدم والمتميز، وإصرارهم على إكسابهم العديد من المهارات والمواهب، وتشجيعهم على الاستمرار ليعيشوا الحياة بشكل جديد.

نتائج مبهرة لزراعة القوقعة

وأعرب الطلاب والأطفال عن سعادتهم بالنتائج المبهرة للعملية والتي جعلتهم مندمجين كأشخاص طبيعيين يستطيعون ممارسة الحياة وأنشطتها بسهولة ويسر، كما قدم أولياء أمورهم الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والفريق الطبي القائم بإجراء العمليات من وحدتي التخاطب والسمعيات بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، في عملية التأهيل والتدريب بعد الجراحة وتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما يتعلق بالقدرة على السمع والكلام.