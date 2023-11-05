بنك القاهرة يعلن انطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني للشركات.. اعرف التفاصيل

أعلن بنك القاهرة انطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني من الشركات والمؤسسات المالية i-Sign كأول بنك يستخدم التوقيع الإلكتروني في النماذج والمستندات البنكية المتعلقة بخدمات ومنتجات إدارة التدفقات النقدية وعمليات التجارة الخارجية ومنتجات الأوراق المالية، بالإضافة إلى نماذج الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي للشركات.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أهمية تلك الخطوة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية من الشركات والمؤسسات بما يتوافق مع رؤية الدولة في تحقيق اقتصاد رقمي، وكذلك سياسات البنك التوسعية في مجال التحول الرقمي والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وتقديم أفضل المنتجات والحلول الرقمية لكل أنواع الشركات.

بنك القاهرة يعلن انطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني

وفي نفس السياق أوضح بهاء الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن إطلاق الخدمة يأتي إدراكا لقيمة الوقت والفاعلية التي يحتاج إليها العملاء من أصحاب الأعمال، باختلاف حجم الشركات سواء كانت صغيرة أو حتى أكبر المؤسسات، وتماشيا مع رؤية البنك في رقمنة وميكنة أكبر قدر من المنتجات والخدمات المصرفية لإعطاء ميزة تنافسية لعملائنا.

التوقيع والمصادقة على المستندات

فيما أضاف أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية، أن التوقيع الإلكتروني i-Sign يتيح العديد من المزايا لعملاء الشركات ومن أبرزها التوقيع والمصادقة على المستندات والنماذج البنكية وإرسالها إلى البنك إلكترونيا بأعلى معايير الأمان، فضلاً عن مزايا الخصوصية والسرية التي يتمتع بها عملاء الشركات من خلال استخدام نظام ترميز قوي.