تفاصيل ومميزات شهادة «أمان» من بنك القاهرة.. عائد يصل إلى 13%

تتيح البنوك المصرية العديد من الشهادات الإدخارية التي يبحث ويتساءل عنها المواطنون باستمرار، من ضمن تلك البنوك بنك القاهرة، الذي يقدم للعملاء فرصة لشراء شهادة إدخارية تسمى «أمان»، والتي يصل العائد الخاص بها إلى 13%.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة أمان الإدخارية من بنك القاهرة، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة أمان الإدخارية

- يحصل على الشهادة الأشخاص المصريون الطبيعيون.

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها أما الحد الأقصى 2500 جنيه.

- وبالنسبة للعائد يكون بشكل ثابت.

- فيما تصل نسبة العائد إلى 13%.

- كما يصرف العائد الخاص بالشهادة مع نهاية مدة الشهادة.

- الشهادة اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها.

مميزات الشهادة

- الإعفاء من مصاريف فتح الحساب لشراء الشهادة.

- وبالنسبة لاسترداد الشهادة يمكن للعميل القيام بذلك قبل مضي 6 أشهر.

- لا يجوز الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادات.

- كما يتم شراء الشهادة من خلال العميل بصفته الشخصية ولا يجوز الشراء بتوكيل أو بأسماء مشتركة.

- يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة حتى 59 سنة الحصول على الشهادة.