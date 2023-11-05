إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة (صور)

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية.

حملات لإزالة التعديات في البحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار عن إزالة 35 حالة تعد على مساحة 8434 مترا مربعا، منها 23 حالة على الرقعة الزراعية بمساحة 7000 متر مربع بقرى الأبعادية وسنهور وزاوية غزال ونديبة وشرنوب ودسونس أم دينار بدمنهور، و12حالة بمساحة 1434 متر بقرية كوم البركة بكفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات وأعمدة خرسانية وسقف خرساني.

حماية الأراضي الزراعية

تأتي حملات إزالة تعديات على الأراضي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.