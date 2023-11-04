علاج 24 ألف رأس ماشية بقوافل بيطرية في البحيرة خلال الأسبوع الماضي

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين خلال الأسبوع الماضي عن علاج 13978 رأس ماشية وبلغ عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 9 قوافل حيث تم الاشتراك في القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز «دمنهور - الدلنجات - كوم حماده - التحرير - وادي النطرون - إيتاي البارود - الرحمانية» تم خلالها علاج 8150 طفيليات خارجية، و2100 طفيليات داخلية.

علاج الحيوانات من خلال قوافل بيطرية في البحيرة

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أنه في مجال المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1584 رأس ماشية، كما بلغت مذبوحات الدواجن 421030.

كما تم عمل 3 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، بإجمالي 3 قضايا بإجمالي مضبوطات 5364 كيلو جرام لحوم غير صالحة.

جهود البحيرة في تنمية الثروة الحيوانية

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة