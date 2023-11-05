تدشين ندوات في مدارس البحيرة للتوعية بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بقيادة يوسف الديب، اليوم، أولى فعاليات المبادرة الرئاسية للصحة والخاصة بتنفيذ مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية بالمدارس، من خلال عدد من الندوات التثقيفية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، معهد التغذية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.

مبادرة علاج سوء التغذية في البحيرة

وتم تنفيذ اليوم الأول للمبادرة تحت شعار «حملة تغذية أطفالنا مسؤولية الجميع»، وذلك بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بدمنهور.

وتهدف الحملة إلى فحص وعلاج أمراض سوء التغذية للتلاميذ بمختلف مدارس البحيرة، حيث تم توزيع مجموعة استبيانات للمعلمين وأولياء الأمور، لحصر بعض المعلومات عن كيفية تناول الغذاء الصحي وعدد الوجبات اليومية التي تقدم للأطفال وكذلك مكونات الوجبات.

وحاضر في الندوة كل من الدكتورة لمياء عبدالوهاب، من المعهد القومي للتغذية بالقاهرة، الدكتورة مارسيل عبد المسيح، من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

مدة المبادرة 5 أيام

وتستمر المبادرة على مدار خمس أيام بإدارات بندر دمنهور بمدرسة أحمد عرابي، ومركز دمنهور بمدرسة أبوبكر الصديق، والمحمودية بمدرسة بني المحمودية، الرحمانيه بمدرسة الرحمانية الجديدة.