التحفظ على 3 آلاف لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة تموينية على محطات الوقود بمركز دمنهور، أسفرت عن ضبط 3000 لتر بنزين تم تجميعها داخل إحدى المحطات بغرض إعادة البيع بالسوق السوداء.

كما تم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز حوش عيسى وشبراخيت وكفر الدوار، أسفرت عن ضبط مخبزين لانتاجها خبزًا ناقص الوزن ومخبزين أنتجا خبزًا غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وذلك بمركز شبراخيت.

وبحملة مماثلة بمركز كفر الدوار تم ضبط مخبز لانتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جرامًا في الرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزبن تصرفا في 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وفي مركز حوش عيسى تم ضبط 3 مخابز أنتجت خبزًا ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.