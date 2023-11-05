«حياة كريمة» تكشف أهم الفعاليات والأنشطة لمبادرة «أنت الحياة»

أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» مبادرة «أنت الحياة»، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم الدعم والخدمات للأهالي، مثل وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يعمل على الارتقاء بمستوى معيشة الفرد اليومية والخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا بقرى محافظات حياة كريمة.

أهم الفعاليات والأنشطة

وكانت مبادرة «أنت الحياة» قد وصلت إلى محافظة مطروح، وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أهم الفعاليات والأنشطة التي تقدمها المبادرة وتخدم جميع المصريين بمختلف الأعمار وهي كالتالي:

- القوافل الطبية واستقبال الحالات الإنسانية.

- ملتقى توظيفي.

- فعاليات ثقافية.

- مسرح العرائس والورش الحرفية.

- استقبال حالات الغارمين.

- ندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي.

- امتحانات محو الأمية.

- أنشطة رياضية متنوعة.

- معرض الكتاب.

- خدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

- مبادرة أتكلم هنسمعك للصحة النفسية وغيرها وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية.