المدير التنفيذي لـ«حياة كريمة»: «من إنسان لإنسان» تهدف للتوعية بالقضية الفلسطينية

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن توجه المؤسسة لمبادرة «إنسان لإنسان» تهدف إلى نشر فكرة الوعي والتطوع للإنسانية كلها، وهي أيضا من طفل لطفل، ومن شاب إلى شاب، فمثلما هناك أطفال تموت في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي فمؤسسة حياة كريمة أشركت الأطفال والشباب ليس فقط من خلال التبرع المادي، ولكن بأن يكون لهم دور ليصبح كل فرد عضو فعال كرسالة للعالم كله أننا نرى دورنا الإنساني تجاه أهل غزة.

مبادرة حياة كريمة

وواصلت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة حديثها عن مبادرة حياة كريمة من «إنسان لإنسان» يشارك فيها طلاب المدارس والجامعات في فيديو بثته المؤسسة قائلة إن: «برنامج الزيارة يبدأ مع التلاميذ من المدارس المختلفة، وتوعيتهم بالمشروع القومي لحياة كريمة، وماذا يعني تبطين الترع، وماذا يعني إشادة الأمم المتحدة بحياة كريمة باعتبارها مبادرة رائدة».

مبادرة من إنسان لإنسان

وبحسب بيان للمؤسسة تستقبل مؤسسة حياة كريمة طلاب المدارس بكل أنواعها «الحكومية والخاصة والدولية» بشكل يومي في مقرها الرئيسي لمشاركة الطلاب في عمليات التجهيز مع متطوعي المؤسسة، وتقوم المبادرة على مخاطبة مختلف المراحل العمرية والتركيز على الجوانب الإنسانية «سواء ثقافيًا - ماديًا - معنويًا»، تركز المبادرة على التوعية الثقافية من خلال سردية «الحكاية»، والتي تعتمد على قوة الكلمة والتجربة الفعلية والحياة على أرض الواقع للفئات العمرية المختلفة للطلاب.