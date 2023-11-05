«حياة كريمة» تستعين بطلاب المدارس للمساعدة في تجهيزات القافلة الثانية لغزة

أطلقت مبادرة حياة كريمة آخر مبادرتها، تحت شعار «من إنسان لإنسان» تكثيفا لدورها الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة، واستعدادًا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية.

قوافل المساعدات الإغاثية لغزة

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أنّ مبادرة «من إنسان لإنسان»، تستعين بطلاب المدارس للمساعدة في تجهيزات القافلة الثانية لأهالينا في غزة، موضحة أنّ شبابنا الصغير يحتاج إلى معرفة القضية وأهمية التطوع، مؤكدة أنهم المستقبل، وسيحملون الراية من بعد.

مبادرة من إنسان لإنسان

وأوضحت «حياة كريمة» أنّ المرحلة الأولى من مبادرة «من إنسان لإنسان» ترتكز على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار «من طفل لطفل»، حيث تستهدف المبادرة رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية، ودور مصر القيادي في دعمها على مدار التاريخ.

وأكدت المؤسسة أنها تستقبل طلاب المدارس بكافة أنواعها «الحكومية والخاصة والدولية» بشكل يومي في مقرها الرئيسي لمشاركة الطلاب في عمليات التجهيز مع متطوعي المؤسسة.