رسائل حب مؤثرة بخط الإيد على مساعدات «حياة كريمة» لأهالينا بغزة (صور)

حرص العديد من متطوعي حياة كريمة من طلاب المدارس الذين شاركوا في تعبئة كراتين المواد الغذائية التي اشتملتها القافلة الثانية التي اعدتها المؤسسة لتقديمها إلى الأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح البري على كتابة رسائل حب وتضامن على كراتين المساعدات.

حياة كريمة

ونشرت مؤسسة حياة كريمة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تلك الرسائل والتي تنوعت ما بين: «من قلب حزين من أخوكم المصري قلبي معكم ولكم الله»، «بقلب حزين وروح منكسرة وعقل عاجز عن التفكير بغيركم ونفس تتمنى أن تكون معكم.. نصركم الله وأعانكم على ما أنتم فيه.. أخوانكم شعب مصر»، «فلسطين في القلب»، «ربنا معاكم أنتو دايما في دعواتي وهتفضلوا في قلبي.. ربنا معاكم»، و«دائما في قلوبنا شعب غزة»، و«الشهداء في ذكة الله يضعون في جناته».

مبادرة من إنسان لإنسان

ومبادرة من إنسان لإنسان هي مبادرة اطلقتها مؤسسة حياة كريمة في اطار مواصلة جهودها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، وتأتي تكثيفًا لدورها الإغاثي والإنساني عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة.

طلاب المدارس المصرية

ومبادرة من إنسان لإنسان تستهدف في مرحلتها الأولى مشاركة طلاب المدارس في تجهيز المساعدات الموجهة للأشقاء الفلسطينيين وتأتي تحت شعار «من طفل لطفل» بهدف رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ.