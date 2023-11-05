وزير التنمية المحلية: عدم السماح بأي تعدِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وفي سياق متصل، تابع وزير التنمية المحلية، جهود محافظتي الغربية وبني سويف، في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد.

متابعة جهود محافظة الغربية

أسفرت جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في محافظة الغربية، عن إزالة التعديات عن إزالة 37 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 2 فدان و20 قيراطًا، كما تم إزالة 11 مخالفة للبناء على مساحة 794 مترًا مربعًا. كما تم تحويل 37 متعديا على الأراضي الزراعية و 11 مخالف للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

محافظة بني سويف

وتواصل أجهزة محافظة بني سويف الحملات المكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة أي متغيرات مكانية أولًا بأول ومراجعتها بدقة على مستوى المراكز والمدن.

كما تم تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية، لمتابعة أي شكاوى، والعمل على التدخل السريع لحلها.

وأسفرت الحملات، عن إزالة العديد من حالات التعدي على الأرض الزراعية، ومخالفات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة مواد البناء.