وزير التنمية المحلية يتفقد منفذ بيع السلع بأسعار مخفضة في الدقهلية

زار اللواء هشام آمنة وزيرالتنمية المحلية اليوم السبت بزيارة معرض محافظة الدقهلية الدائم بشارع الجيش أمام حي شرق المنصوره لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، وجرى تخفيض أسعار اللحوم إلى 180 جنيها بدلا من 225 جنيها.

تخفيض أسعار اللحوم بالدقهلية

وأشارت المحافظة، إلى أن تخفيض الأسعار جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الدقهلية

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد وجود تعاون وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين لتوافر جميع السلع الأساسية للمواطن في المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة في جميع المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات، حيث جرى افتتاح عدد كبير منها منذ انطلاق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع بالتعاون بين المحافظات والمجتمع المدني واتحاد الغرف التجارية ومديريات التموين وجهات الدولة المختلفة.