«التنمية المحلية» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى التعديات ومخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميةالمحلية، إنّ غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات بشكل مستمر رصد أي تعديات أو مخالفات بناء والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الوزارة خصّصت أرقام تليفون لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين بشأن التعديات ومخالفات البناء وهي 0220544041 - 0220544052 ، إضافة إلى رقم الخط الساخن 15334.

منع العشوائيات

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ الدولة تعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أىّ تعديات أو عشوائيات مع اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن، وتقوم منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات برصد أي مخالفات على الفور ومواجهتها.

حملات مستمرة

وأوضح أنّ الحملات مستمرة بكل المحافظات لإزالة التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بكل قوة وحسم، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أنّ هناك توجيهات من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمواجهة مخالفات البناء ومنع التعديات على الأرض الزراعية، والحد من أي مخالفات ومنع التعديات في المهد.