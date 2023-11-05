افتتاح معرض الأسبوع البيئي في جامعة كفر الشيخ

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض الاسبوع البيئي والذي يشمل معرضًا لمشروعات تخرج الطلاب ومعرض أبحاث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورسائل الماجستير والدكتوراه التي نوقشت وتخص البيئة، ومعرض منتجات الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، ومعرض فني، ومعرض لمنتجات الشباب الخرجيين، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

رئيس الجامعة: ملف البيئة فى مصر يشهد اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق من القيادة السياسية

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الأسبوع البيئي ضمن أنشطة خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحًا أنّ ملف البيئة فى مصر يشهد اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق من القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث وضع على قائمة أولويات الحكومة تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف رئيس الجامعة، أنّ الجامعة تُنظم فعاليات الأسبوع البيئى بهدف تعزيز الاتجاهات البيئية الإيجابية لترشيد السلوك البيئى، وذلك من خلال إبراز دور الجامعة ودعمها ومساندتها لجهود الدولة فى حماية البيئة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المجتمعية التى من شأنها النهوض بالمجتمع، وزيادة الوعى بالمخاطر الناتجة عن التلوث بكافة أشكاله، وتنمية مهارات الطلاب وخاصةً ذوى الاحتياجات الخاصة نحو ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار الأخضر.

نائب رئيس الجامعة: فعاليات الأسبوع البيئي تتضمن معارض إنتاجية وفنية وسوق خيري

ومن جانبها، أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنّ فعاليات الأسبوع البيئي تتضمن معارض إنتاجية وفنية وسوق خيري للأسر المنتجة، وحملات تشجير، وحملات تجميل للمسطحات الخضراء ودهانات الأرصفة أمام الكليات، وقوافل متنوعة داخل الكليات الطبية بالجامعة، وورش عمل ومعسكرات خدمة عامة، وحملات تبرع بالدم، ومنافسات طلابية متنوعة، لافتةً أنٌ جميع كليات الجامعة ستُشارك في فعاليات الأسبوع البيئي.

وخلال فعاليات الملتقي تم عرض تقديمي لإنجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل كليات جامعة كفر الشيخ وعرض للمشروعات التي تخدم قطاع خدمة المجتمع، كما يتم عقد ندوات تثقيفية عن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 داخل كليات الجامعة.

تدشين حملة التبرع بالدم بالاشتراك مع جمعية الهلال الأحمر

وعلى هامش الحفل جرى تدشين حملة التبرع بالدم بالاشتراك مع جمعية الهلال الأحمر، وفي الختام قام رئيس جامعة كفر الشيخ والحضور بزراعة الأشجار بجوار كلية الهندسة، كما تم تفقد القافلة الطبية بكلية الطب البشري للكشف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلبة الجامعة.