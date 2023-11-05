رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح فعاليات الأسبوع البيئي.. نشاطات تثقيفية وتوعوية

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات الأسبوع البيئي لكليات جامعة كفر الشيخ، بملاعب كلية التربية الرياضية، والذي يُنظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في الفترة من 5 حتى 9 من نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

رئيس الجامعة يشيد بجهود قطاع خدمة المجتمع

وبدأ الحفل بطابور العرض لكليات الجامعة، ثم تلاوة القرآن الكريم، أعقبه كلمة للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أشاد فيها بجهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدوره الفعال في تنفيذ العديد من الفعاليات المجتمعية التي تخدم المشروعات والمبادرات التي تتبناها الدولة، مثل مبادرة «حياة كريمة»، ومبادرة «100 مليون شجرة»، والمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومبادرة «قادرون باختلاف» لدعم ذوي الهمم، والتوعية بخطورة القضية السكانية، ومواجهة ظاهرة الإدمان والعنف ومكافحة الإرهاب وغيرها من الظواهر السلبية.

الأسبوع البيئي يتضمن نشاطات تثقيفية وتوعوية

وأكد رئيس الجامعة، أنّ الأسبوع البيئي يلقي الضوء على دور الجامعة كمؤسسة تعليمية في تعزيز الاتجاهات البيئية الإيجابية لدى طلاب الجامعة كونهم عماد التنمية في المستقبل، ويقع على عاتقهم المحافظة على البيئة من مظاهر التلوث، مشيراً إلى أنّ الأسبوع يتضمن سلسلة من النشاطات التثقيفية والتوعوية الموجهة لكافة منسوبي الجامعة، لترشيد السلوك البيئي، وزيادة المعرفة بكيفية التعامل مع المشكلات البيئية لمحاولة معالجتها وحلها على أسس علمية سليمة.