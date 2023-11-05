«تعليم الغربية» يكرم المعلمين الفائزين بمسابقة «مايكروسوفت المبدع الخبير»

كرم اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المعلمين الفائزين في المسابقة الدولية كمعلم مايكروسوفت المبدع الخبير MIE Expert، للعام الدراسي «2023/2024»، وذلك في إطار تكريم المعلمين المتميزين والفائزين في جميع المجالات.

تأهيل المعلمين المتميزين

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أسماء الفائزين، إذ اجتاز هؤلاء المعلمين برنامج المعلم المبدع الخبير من مايكروسوفت، والذي يهدف إلى تأهيل المعلمين المتميزين لقيادة التغيير والتحول الرقمي، وتدريب زملائهم على الأداء باستعمال التكنولوجيا ودمجها في عمليتي التعليم والتعلم، باستخدام أحدث استراتيجيات التدريس المستخدمة في العالم لهذا الهدف.

أسماء الفائزين

وقدّم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، شهادات التقدير لكل من؛ زينب سيد احمد السيد مصطفى «المديرية»، سماح عبد الله ابو اليزيد محمود محمد «شرق طنطا»، نجلاء أحمد عاطف هلال «غرب طنطا»، بهية عبد المحسن ابراهيم الخواجة «المديرية»، محمد عبد القادر سالم الشال «زفتى»، عزة أبو المكارم محمد رزق «شرق طنطا»، أسماء مصطفى محمد النحراوي «قطور»، منال احمد شفيق الشال «شرق طنطا»، ولاء عبد الفتاح احمد على سالم «شرق طنطا» سمير السيد عوض «شرق المحلة».