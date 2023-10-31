«تعليم الغربية»: توفير وسائل الأمن بالمدارس وتدريب الطلاب على الإخلاء

وجه المحاسب ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر ومديري المدارس بمدن ومراكز وقرى المحافظة، بضرورة التأكيد على نظافة أسطح المباني المدرسية وخلوها تماماً، والتأكد من سلامة مواسير الصرف.

وقال «حسن»، إن هناك تعليمات مشددة إلى كل مديري العموم والإدارات التعليمية ومديري المدارس بمدن ومراكز وقرى المحافظة للعمل على الاستعداد الكامل لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

فصل الشتاء

وأشار «حسن» في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد الكامل لمجابهة الأزمات والكوارث، والاستعدادات الجيدة لاستقبال فصل الشتاء.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة التأكد من وجود وسائل الأمن والسلامة داخل جميع المدارس والدواوين، من طفايات الحريق وجرادل الرمل، وسلامة حنفيات الحريق، وخراطيم الحريق، والتأكد من تشغيلها، وسلامتها وصلاحيتها، وتوفير أرقام الطوارئ والإعلان عنها بشكل واضح، وتدريب العاملين والطلاب على كيفية استخدام طفايات الحريق، والتعامل السريع معها ضد أي موقف طارئ.

خطط إخلاء المدارس

كما وجه وكيل الوزارة أيضا بضرورة التدريب على خطة الإخلاء بالمدارس والدواوين في أسرع وقت ممكن، والتعامل السريع في حالات الطوارئ، وذلك بإشراف مسئول الكوارث والأزمات بكل مدرسة.