رابط المشاركة في مبادرة الأزهر معلم «مايكروسوفت» بالقليوبية

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، فتح باب التسجيل في مبادرة الأزهر معلم مايكروسوفت المبدع الخبير «MIEE»، بناء على موافقة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث ينطلق الموسم الثاني من المبادرة.

رابط التسجيل في المبادرة

وأوضح بيان الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، أنه يمكن تسجيل المعلمين الراغبين في المشاركة بالمبادرة، من خلال الرابط من هنــا

فعاليات مسابفة المبدع الخبير بأزهر القليوبية

أضاف البيان، أن قطاع المعاهد الأزهرية، يقدم مبادرة «معلم» ميكروسوفت المبدع الخبير «الموسم الثاني»، حيث سيتم تنفيذ الفعاليات التي سيتم فيها شرح آليات المشاركة، حتى الانتهاء من التدريبات.

وكشف عن خطوات التجهيز، والاستعداد للمبادرة، من خلال تكليف منسق مشروع الأسبوع العربي للبرمجة، منسقا لمبادرة معلم ميكروسوفت المبدع الخبير، والتوجيه بإخطار جميع الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة للإدارة الموقرة، بضرورة التسجيل على مايكروسوفت ليرن Microsoft Learn، للحصول على شهادة المبدع الخبير.

وأكد البيان، أنه من ضمن الاستعدادات للمبادرة، قيام منسق المنطقة بحصر لجميع العاملين المشاركين في الموسم الثاني للمبادرة، وقيام مسؤول البريد الإلكتروني المؤسسي بالمنطقة، بتذليل أية عقبات تواجههم، بشأن تفعيل الإيميلات، على أن تكون المحاضرات يوميا من الساعة 8 حتى 10 مساءا «أون لاين»، على تطبيق تيمز إعداد جروب تليجرام، باسم فريق المبادرات، لمتابعة كل ما هو جديد عن التجهيزات والاستعدادات.

يذكر مبادرة المعلم الخبير من مايكروسوفت، تهدف إلى تدريب المعلمين والتربويين على تقنيات مايكروسوفت، وتبادل الخبرات التقنية التعليمية، للحصول على شهادات معتمدة من مايكروسوفت.