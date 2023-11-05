محافظ الدقهلية يعيد صياغة قرار تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل

أعلنت محافظة الدقهلية عن عقد اجتماع اليوم مع اللجنة العامة لحماية الطفل بحضور عدد كبير من المسئولين من أجل حماية الطفل وتحديد المهام لكل الجهات أعضاء اللجنة.

اجتماع لحماية الطفل في الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان، أن اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل جاء حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني والسادة وكلاء وزارات ومديري مديريات الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتأمين الصحي والقوي العامة، وممثلا عن مديرية أمن الدقهلية والإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.

وجاءت قرارات الاجتماع بإعادة صياغة قرار تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل وتحديد المهام لكل الجهات أعضاء اللجنة وضرورة المتابعة الجادة لإنجاز مهام اللجنة في التعامل الفوري مع كافة أشكال تعرض الأطفال للخطر وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ببناء الإنسان.

وطالبت بضرورة التعاون والتنسيق الفعال بين كافة أعضاء اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة للجنة لحماية الطفل بنطاق محافظة الدقهلية والعمل على التصدي الجاد لكافة أشكال التسول والتشرد للاطفال والتعامل الفوري مع جميع الحالات التي يتم ضبطها من خلال اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، مع ضرورة توعية المواطنين للمساهمة وتعريفهم بالخط الساخن لنجدة الطفل 16000 والإبلاغ عن كافة حالات تعرض الأطفال للخطر.