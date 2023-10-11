«حماية الطفل» بالبحيرة تناقش آليات مواجهة التنمر في المدارس

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا للجنة العامة لحماية الطفل، لمناقشة ظاهرة التنمر داخل الأسرة والمدرسة، حيث أكد على الدور المهم الذي يقوم به المجلس القومى للطفولة والأمومة في حماية المرأة والطفل خاصة من الناحية النفسية.

مواجهة التنمر في البحيرة

وأكد «بدر»، ضرورة التنسيق بين كل المؤسسات والهيئات داخل محافظة البحيرة، لتكثيف دور التوعية بدور الأسرة في التعامل الجيد مع الأطفال وتربية الأبناء بطريقة سليمة.

من جهتها، أكدت الدكتورة أندريا أنور، أستاذ بكلية التربية للطفولة المبكرة، على خطورة تعرض الأطفال لمشاكل التنمر والتحرش داخل الأسر وبالمدارس الذي يؤثر على نفسية الطفل ويعرضه للاكتئاب، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالأطفال خاصة في المرحلة العمرية من 5 سنوات حتى 11 سنة حيث تزداد بها حالات التنمر.

وأوضح الشيخ يحيى عبد العاطي، مدير الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف أهمية دور الأم والأسرة في تقديم مضمون فكرى جيد للأطفال يساهم في نشأتهم بشكل سوي وسليم نفسيًا.

وأوضح «عبد العاطي»، دور وزارة الأوقاف في محاربة الفكر المتشدد والمتطرف وحث الأطفال على المواطنة، مؤكدًا أن النشاط الصيفي هذا العام قد ضم مليون و200 ألف طفل وذلك لبناء الوعي لديهم، وتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، مؤكدًا إن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عدّة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلتهم العمرية.