«حماية الطفل» تمنع ختان 4 طفلات من أسرة واحدة بسوهاج

قامت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بإنقاذ 4 طفلات من أسرة واحدة، تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عاما، من قرى مركز دار السلام، من إجراء عملية الختان.

بلاغات بإجراء عمليات ختان للإناث

وقال أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام، لـ«الوطن»، إنه ورد عدة بلاغات من خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان للفتيات خلال الأيام المقبلة.

استدعاء أولياء أمور الطفلات

وأكد قيام اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء أولياء أمور الفتيات إلى مقر اللجنة الفرعية وأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة، وتحملهم المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك وثبوته.

كما قامت اللجنة بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات لعدم إجرائه.