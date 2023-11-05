غلق 11 منشأة طبية مخالفة في مطوبس بكفر الشيخ

تمكنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، غلق 11 منشأة طبية مخالفة في نطاق مركز ومدينة مطوبس لعدم حصول مسئوليها على تراخيص، وذلك من خلال حملة مشتركة بين إدارة العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية، ومجلس مدينة مطوبس.

التأكد من اشتراطات مكافحة العدوى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة لجموع المواطنين

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بشأن متابعة تراخيص المنشآت الطبية، للتأكد من اشتراطات مكافحة العدوى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة لجموع المواطنين.

وكانت حملة ترأسها الدكتور ياسر بديوي، رئيس قسم العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية، ضمت إيمان النحراوي، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، ومفتشين العلاج الحر الدكتور هيثم جودة، والدكتورة سميحة مطر، والدكتور محمد الجزار، والدكتورة أماني علي الدين، والدكتورة حكمت عبد الفتاح، والدكتورة صابرين العمري، والدكتورة إيمان فتحي، حيث توجهت للمرور على المنشآت الطبية، للتأكد من صحة تراخيصها في نطاق مركز ومدينة مطوبس.

ضبط 11 منشأة طبية غير مرخصة

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 منشأة طبية ما بين عيادات طبية، ومعامل تحاليل، وغيرها غير مرخصة، ووفق ذلك جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق تلك المنشآت المخالفة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب تلك المنشآت المخالفة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.